Право власності на гаражі на комунальній землі на вул. Замарстинівській зареєстрували у 2021 році

Львівська міська рада оскаржила дії державного реєстратора, який незаконно зареєстрував право власності на гаражі, які розташовані на комунальній землі на вул. Замарстинівській. Про це у середу, 27 листопада, повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Земельну ділянку на вул. Замарстинівській, 135, площею 0,7045 га, Львівська міська рада надала в оренду кооперативу «Добробут-АЗК» для обслуговування відкритої автостоянки. 27 січня 2021 року без відома Львівської міської ради державний реєстратор Назар-Павло Павлишин здійснив державну реєстрацію права власності Леоніда Кравчука на об'єкт нерухомого майна, який розташований на орендованій земельній ділянці. Йдеться про гараж № 1 площею 49,5 м2, гараж № 2 площею 18,5 м2 та гараж № 3 площею 17,6 м2.

«Підставою виникнення права власності Леоніда Кравчука на ці гаражі вказано довідку від 24 жовтня 2018 року №42, що видана члену кооперативу та технічний паспорт на об’єкти нерухомості, який складений обласним комунальним підприємством Львівської облради “БТІ та ЕО”. Така реєстрація права власності порушує законодавство України та майнові права Львівської міської ради, як власника земельної ділянки щодо вільного розпорядження землею. Варто зазначити, що містобудівні умови та обмеження на об'єкт будівництва за вказаною адресою виконавчі органи Львівської міської ради не видавали», – йдеться у повідомленні.

Приватну власність зареєстрували на три гаражі (фото юридичного департаменту ЛМР)

На підставі статті 37 закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Львівська міська рада подала в Міністерство юстиції України скаргу на дії державного реєстратора.

Зазначимо, раніше ZAXID.NET писав, що у жовтні 2020 року державний реєстратор Назар-Павло Павлишин здійснив реєстрацію незаконно прибудованих до майстерні чотирьох квартир на вул. Зеленій у Львові. Окрім того, як писав сайт NGL.media, у 2021 році Назар-Павло Павлишин зареєстрував право власності на незаконно збудований готельний комплекс на вул. Курортній у Брюховичах за Альбіною Савчук – орендаркою водойми.

За даними YouControl, кооператив «Добробут-АЗК» був зареєстрований у липні 1999 року у Львові на вул. Заводській. Його керівником є Леонід Кравчук. Основний вид діяльності – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Однак зараз кооператив «Добробут-АЗК» перебуває у стані припинення.