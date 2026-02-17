На Сихові через підробку документів приватизували два приміщення

Львівська мерія звернулась до поліції щодо двох комунальних приміщень, які вибули з власності громади через підроблені документи. Йдеться про МАФи на вул. Довженка та Коломийській у Сихівському районі Львова.

Як повідомили у вівторок, 17 лютого, у юридичному департаменті ЛМР, мерія звернулась до Головного управління Нацполіції у Львівській області за фактом можливого підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 ККУ) під час приватизації приміщень на вул. Довженка та Коломийській.

«Мова про дві окремі ситуації. В обох випадках власники бізнесу зареєстрували право власності на нібито нежитлові будівлі на вул. Довженка (26 м2) та Коломийській (16,7 м2) на підставі сумнівних документів. Насправді ж це малі архітектурні форми (МАФи), які за законом не підлягають приватизації», – наголосили юристи ЛМР.

Паралельно юристи Львівської міськради вже ведуть згадані дві справи в господарських судах. Вони вимагають скасувати незаконно оформлені права власності та звільнити самовільно зайняті ділянки, що належать громаді.