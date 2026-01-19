Влітку 2025 року на місці колишнього ринку «Добробут» почали будувати МАФи

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, яке дозволяло демонтувати 11 конструкцій під кіоски на місці колишнього ринку «Добробут». У червні 2025 року власник недобуду на цій ділянці, компанія «Галінвест», самовільно почала будувати на місці ринку торгові павільйони.

Йдеться про ділянку на пл. Осмомисла, де з 1990-х тимчасово діяв ринок «Добробут». У 2023 році на його місці облаштували супермаркет «Арсен». Дозволів на ці роботи міська рада не видавала й через суд намагається повернути землю в користування.

У червні 2025 року представники ТОВ «Галінвест» вирішили заливати бетонну основу під кіоски. Міська інспекція Держархбудконтролю та представники райадміністрації зупинили роботи, але за кілька днів роботи відновили. 15 липня виконком дозволив демонтувати 11 конструкцій, із яких планували облаштувати МАФи.

Це рішення ТОВ «Галінвест» оскаржило в суді, аргументуючи, що міська рада не мала таких повноважень. Натомість в ЛМР пояснили, що забудовник встановив конструкції, захопивши не лише спірну землю під колишнім ринком, а й сусідню, яку використовують під парковку.

Суд встановив, що повноваження щодо демонтажу тимчасових споруд належать районним адміністраціям, а не виконкому. Тому суддя Юлія Кондратюк визнала протиправним і скасувала рішення виконкому про демонтаж конструкцій. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що на початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати на ділянці пл. 0,66 га 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір. У лютому 2025 року місто оголосило архітектурний конкурс на облаштування простору.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львів’янин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.