Міська рада видала припис про зупинення робіт на місці колишнього ринку «Добробут»

Виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 15 липня, погодив демонтаж 11 конструкцій під кіоски на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі Львова. Наприкінці червня власник недобуду на цій ділянці компанія «Галінвест» самовільно почала будувати на місці колишнього ринку павільйони.

14 червня представники ТОВ «Галінвест» вирішили заливати бетонну основу під кіоски. Міська інспекція Держархбудконтролю та представники райадміністрації зупинили роботи, втім уже 16 червня на цьому місці з’явилися будматеріали для спорудження МАФів. 26 червня роботи на цій ділянці активізувалися, тож Офіс охорони культурної спадщини видав припис про заборону на проведення будь-яких робіт.

На виконання цього припису 15 липня виконком дозволив демонтувати на місці колишнього ринку 11 конструкцій, із яких планували облаштувати МАФи. Виконати роботи впродовж 10 робочих днів має Галицька районна адміністрація. При цьому, в рішенні вказано, що витрати на примусовий демонтаж має покрити компанія «Галінвест». Після демонтажу на ділянці встановлять огорожу. Також міська рада рекомендує патрульній поліції перевірити процес демонтажу, аби не виникало конфліктних ситуацій.

Ділянка площею 0,66 га за оперним театром незаконно перебуває в користуванні ТОВ «Галінвест». Майже 20 років тут працював ринок «Добробут», а у 2023 році на його місці облаштували супермаркет «Арсен». Жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення ділянки місту перебуває на повторному розгляді в Господарському суді.

Ще початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, якого насправді не існує. Однак компанія намагається визнати на нього право власності через суд.

Натомість міська рада планує відновити на місці ринку історичний громадський простір. У лютому 2025 року місто оголосило архітектурний конкурс на облаштування простору.

ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львів’янин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.