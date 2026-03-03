Затриманому загрожуєт довічне позбевлення волі

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала 44-річного чоловіка, який на замовлення росіян намагався зареєструвати для них термінали супутникового звʼязку Starlink. Про це у вівторок, 3 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, росіяни завербували затриманого через телеграм-канал, у якому він шукав легкого заробітку. За завданням ФСБ, чоловік зареєстрував на себе термінал Starlink нібито для особистих потреб. Потім він підмовив свою родичку та десятьох наркозалежних надати свої дані для реєстрації терміналів Starlink, якими будуть користуватися окупанти.

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента “на гарячому” біля місцевого центру надання адмінпослуг, коли він намагався зареєструвати Starlink на підставну особу. Одночасно з цим було заблоковано та внесено до чорного списку Мінцифри супутниковий термінал, який фігурант оформив на себе для потреб окупантів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків у затриманого виявили телефон із доказами роботи на російську спецслужбу. Чоловіку оголосили підозру у державній зраді, що вчинена під час воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, 24 лютого СБУ повідомляла про затримання чоловіка та жінки на Одещині, які за 30 доларів намагалися зареєструвати для росіян термінали Starlink.