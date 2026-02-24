Затриманим загрожує довічне увʼязнення

На Одещині співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка та жінку, які намагалися зареєструвати на себе термінали супутникового звʼязку Starlink для росіян. Про це у вівторок, 24 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримані – безробітний 36-річний чоловік та його безробітна 28-річна співмешканка, які проживають у місті Ізмаїл на Одещині. Росіяни завербували пару через телеграм-канал, у якому ті шукали легкий спосіб заробити грошей. Окупанти пропонували затриманим по 30 доларів за реєстрацію кожного терміналу Starlink, якими користуються російські військові.

«Щоб активувати більше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для походу в ЦНАП вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних», – йдеться у повідомленні.

Втім, СБУ викрила та затримала російських поплічників. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони, за допомогою яких вони спілкувалися з окупантами. Зокрема, обговорювали з куратором механізм легалізації обладнання та способи отримання оплати.

Затриманим оголосили підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваними загрожує довічне ув'язнення, наразі вони перебувають під вартою.

СБУ наголошує, що допомога росіянам із реєстрацією терміналів Starlink – кримінальний злочин.

«Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито “придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати”, тому звертаються “по допомогу” до українських громадян. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними й не піддаватися на подібні провокації», – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, у січні 2026 року радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні безпілотники Shahed зі Starlink. Міноборони звернулося до компанії SpaceX, щоб та позбавила окупантів можливості користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. Того ж місяця росіяни заявили, що Starlink перестав не працювати на дронах, які рухаються зі швидкістю понад 90 км/год. Через це окупанти вимушено припинили штурмові дії на багатьох ділянках фронту.

Водночас для того, щоб терміналами Starlink могли корстуватися українці, Кабмін та компанія SpaceX впровадили механізм верифікації, як це зробити – читайте за посиланням.