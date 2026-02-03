Реєстрацію терміналів Starlink держава запроваджує з міркувань безпеки під час воєнного стану

З вівторка, 3 лютого, у Львові власники терміналів Starlink можуть пройти обовʼязкову верифікацію через міські ЦНАПи. Йдеться про внесення пристрою до державного «білого списку». Незареєстровані термінали згодом можуть відключити від мережі. Про це під час брифінгу повідомили міські посадовці.

Реєстрацію терміналів Starlink держава запроваджує з міркувань безпеки під час воєнного стану, щоб обмежити використання Starlink ворогом і забезпечити стабільний звʼязок для цивільних та критичної інфраструктури. Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink.

«Термінали супутникового Starlink стали популярними для використання як фізичними особами, просто громадянами, юридичними особами, різноманітними компаніями, державними органами, так і Збройними силами України. На жаль, ця технологія доступна не тільки нам, але й ворогу. Щоб відрізнити термінали, які використовуються для зв'язку, для чого вони були й придумані, від тих, які можуть використовуватися з недоброю метою, Мінцифри та Міноборони запровадили ініціативу створення так званого “білого списку” терміналів Starlink», – заступниця директора з економічного розвитку з питань цифрової трансформації ЛМР Олена Гунько.

Кому потрібно зареєструвати Starlink:

﻿﻿мешканцям, які користуються терміналом удома;

ФОПам;

﻿﻿бізнесу, медзакладам, волонтерам, громадським організаціям.

Здійснити реєстрацію терміналів Starlink фізичні особи та ФОПи можуть через ЦНАП. Ця послуга безплатна.

Перед візитом потрібно підготувати:

﻿﻿КІТ-номер (серійний номер комплекту);

UTID або Dish ID (ідентифікатор антени);

номер акаунта користувача Starlink (за наявності).

«Записуватися завчасно не потрібно, тільки за бажанням. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Звертаю увагу, що одна людина може зареєструвати не більше трьох пристроїв. Ще один важливий момент, якщо відбувається реєстрація одного пристрою, того приносити не потрібно, якщо ж людина здійснює реєстрацію вже другого чи третього, то термінал потрібно приносити із собою», – пояснила директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Валентина Бартошик.

Юридичні особи реєструють термінали онлайн через портал «Дія» за допомогою КЕП. Військовим звертатися до ЦНАП не потрібно – для Сил оборони діє окремий захищений механізм.