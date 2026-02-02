В Україні запроваджують «білий список» терміналів Starlink

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про впровадження так званого «білого списку» для Starlink. Рішення стало відповіддю на факти використання російськими військами терміналів для керування безпілотниками. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомив голова Міноборони Михайло Федоров.

Міністр пояснив, що дрони з супутниковим зв’язком становлять серйозну загрозу, оскільки здатні летіти на низькій висоті, залишатися стійкими до засобів радіоелектронної боротьби та керуватися операторами в режимі реального часу на значних відстанях. Єдиним ефективним технічним способом протидії, за його словами, є централізована авторизація всіх терміналів.

Федоров зазначив, що впровадження «білого списку» відбувається з ініціативи українського уряду у співпраці з компанією SpaceX. Водночас він запевнив, що процедура реєстрації для користувачів буде максимально спрощеною.

Власникам терміналів достатньо буде один раз звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг. Для бізнесу передбачено онлайн-алгоритм верифікації через портал «Дія». Військовим звертатися до ЦНАПів не потрібно, оскільки для Сил оборони вже діє окремий захищений канал через систему DELTA.

Військовим також не доведеться передавати облікові дані чи ставити термінали на баланс частин – достатньо додати пристрій до «білого списку», щоб уникнути блокування.

За словами міністра, новий механізм дозволить зберегти стабільний зв’язок для цивільних, підвищити рівень безпеки та позбавити противника технологічних переваг.

Детальні інструкції щодо реєстрації терміналів обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. 29 січня Міністерство оборони заявило, що Україна спільно з компанією SpaceX Ілона Маска працює над усуненням проблеми.

Про перші результати цієї роботи стало відомо 1 лютого. Того дня Маск та Федоров офіційно підтвердили, що SpaceX заблокувала російській армії можливість використовувати Starlink. Тепер він вимикається на БпЛА, які рухаються понад 90 км/год. Це означає, що супутниковий звʼязок не можна буде використовуватися на ударних дронах «Італмас» або «Молнія».

Наступний крок – запровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам.