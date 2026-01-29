Над українськими містами зафіксували застосування російських дронів зі Starlink

Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX Ілона Маска працює над усуненням проблеми використання супутникового зв’язку Starlink російськими безпілотниками. Про це у четвер, 29 січня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, після фіксації випадків застосування російських дронів зі Starlink над українськими містами команда Міноборони оперативно встановила контакт із представниками SpaceX та запропонувала конкретні технічні рішення для реагування на загрозу.

Федоров подякував керівництву компанії та Ілону Маску за швидку реакцію й початок роботи над розв’язанням проблеми. Він наголосив, що рішення SpaceX на початку повномасштабного вторгнення терміново надати Україні доступ до Starlink стало критично важливим для забезпечення стійкості держави.

«Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст», – наголосив міністр.

Нагадаємо, росіяни дедалі частіше використовують Starlink для розширення дальності дії ударних безпілотників. Новопризначений радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов розповідав, що перший удар дронами зі Starlink росіяни завдали по вертольотах біля Кропивницького. Згодом в Міноборони України підтвердили цю інформацію.

27 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до американського мільярдера та бізнесмена Ілона Маска з проханням заборонити Росії застосовувати супутникові системи звʼязку Starlink для дронових атак по Україні.