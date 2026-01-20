У разі вибуху боєприпас міг зруйнувати будинок

У Сумській області вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, обладнаний протитанковою міною. Про це 19 січня повідомила пресслужба поліції.

Небезпечний дрон на території власного будинку в одному з прикордонних сіл Сумщини виявив місцевий житель, який одразу звернувся до правоохоронців.

«Під час огляду фахівці встановили, що безпілотник був споряджений протитанковою міною з вибуховою речовиною, масою понад 6 кг. У разі детонації такий боєприпас міг спричинити значні руйнування житлового будинку та призвести до численних жертв», – пояснюють поліцейські.

Вибухотехніки поліції вилучили небезпечний боєприпас і знищили його.

Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів категорично заборонено їх торкатися, переміщати або намагатися самостійно оглядати. Необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити поліцію за номером 102.