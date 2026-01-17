Внаслідок вибуху загинули дві людини

У ніч на суботу, 17 січня, у Харкові в житловій багатоповерхівці стався вибух. Внаслідок нього загинули щонайменше дві людини, є постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер міста повідомив про вибух у багатоповерхівці в Салтівському районі близько 02:00. Що саме вибухнуло та за яких обставин, Терехов не уточнив. За даними місцевих телеграм-каналів, причиною могла стати газова колонка.

За словами міського голови, внаслідок вибуху загинула людина. Згодом на місце вибуху знайшли другого загиблого. Також є постраждалі – їхню кількість Терехов не повідомив.

На момент публікації на місці вибуху тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 10 січня у Львові стався вибух на вул. Сірка. Здетонувала газова колонка, яка пошкодила три квартири, сходову клітку, міжквартирні перегородки і частково – перекриття.Вибух газової колонки спричинив пожежу. Двоє чоловіків постраждали.

Новина доповнюється...