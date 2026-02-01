Термінали Starlink потрібно буде реєструвати для роботи в Україні

Американська компанія SpaceX запровадить систему, завдяки якій в Україні будуть працювати лише авторизовані термінали супутникового звʼязку Starlink. Систему запроваджують, щоб заблокувати російським окупантам доступ до звʼязку на території України.

Запуск системи анонсував у неділю, 1 лютого, міністр оборони України Михайло Федоров. Він повідомив, що SpaceX вже розпочала вживати заходів у боротьбі з російськими дронами, підключеними до Starlink.

«Наступний крок – упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам», – повідомив Михайло Федоров.

Неверифіковані термінали на території України відключать.

Михайло Федоров розповів, що процес реєстрації буде простим та зручним для користувачів. Втім, детальної інструкції, як зареєструвати Starlink, наразі немає. За словами міністра, Міноборони опублікує інструкції для українських користувачів, як зареєструвати Starlink для верифікації, найближчими днями.

Нагадаємо, у січні радник міністра оборони Сергій Бескрестнов повідомив, що росіяни почали використовувати ударні дрони Shahed зі Starlink. Інститут вивчення війни також підтвердив застосування супутникових терміналів для звʼязку з ударними дронами.

Міноборони України звернулося до компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска з проханням заблокувати росіянам можливість користуватися супутниковим звʼязком для дронових атак. Вже наприкінці січня російські телеграм-канали заявили, що Starlink тепер вимикається на дронах, які рухаються понад 90 км/год.

1 лютого Ілон Маск та Михайло Федоров офіційно підтвердили, що SpaceX заблокувала російській армії можливість використовувати супутниковий звʼязок Starlink на російських швидкісних дронах.