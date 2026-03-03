Транспорт має бути низькопідлоговим

У 2026 році для Тернополя придбають нові 12-метрові тролейбуси за гроші від Європейського інвестиційного банку. Про початок проведення закупівлі оголосили в Тернопільській міській раді у вівторок, 3 березня.



Гроші виділили в рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», що фінансується Європейським інвестиційним банком. Оголошення про початок закупівлі розмістили на сайті офіційного вісника Європейського Союзу. За 2 млн євро планують купити не лише тролейбуси, але й запасні частини та витратні матеріали, обладнання й інструменти для технічного обслуговування та ремонту.

Згідно з умовами тендеру, нові тролейбуси мають бути виготовлені не раніше 2025 року. Також у технічних вимогах вказано, що транспорт повинен бути низькопідлоговим та розрахований щонайменше на 100 пасажирів. З них 32 – сидячі місця. Також передбачені місця для пасажира на інвалідному візку, дитячого візка та чотири місця для людей з обмеженою мобільністю.

У пресслужбі міськради не зазначили, яку кількість нових тролейбусів планують придбати на 2 млн євро. Однак у січні 2026 року комунальне підприємство «Київпастранс» закупляло нові 12-метрові тролейбуси за ціною приблизно 361 тис. євро (19,4 млн грн) за одну одиницю. Орієнтуючись на цю вартість, Тернопіль може закупити приблизно п’ять нових тролейбусів.