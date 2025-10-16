На це планують виділити суму до 10 млн грн

Для міських комунальних маршрутів Тернополя міська рада закупить ще п’ять низькопідлогових автобусів. Це транспорт, який вже був у користуванні. На придбання автобусів планують виділити з міського бюджету до 10 млн грн.

Рішення про оновлення автопарку громадського транспорту прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради 15 жовтня. Відповідальним за закупівлю призначили комунальне підприємство «Міськавтотранс», яке повинне забезпечить придбання п’яти автобусів, повідомили в Тернопільській міській раді. Загальна вартість техніки становитиме не більше 10 мільйонів гривень.

«Згідно з технічними характеристиками, це мають бути сертифіковані низькопідлогові автобуси великого класу, які працюють на дизельному пальному. Пасажиромісткість кожного – не менше 50 осіб, з яких щонайменше має бути 20 сидячих місць», – йдеться на сайті Тернопільської міськради.

Автобуси повинні бути оснащені дизельним двигуном екологічного класу не нижче EURO-5, кондиціонером та місцем для колісного крісла. Рік випуску транспорту – не раніше 2010 року. Закупівля відбуватиметься, відповідно до чинного законодавства. Про неї оголосять на сайті Prozorro і підприємства зможіть пропонувати свою вартість за автобуси.