Наразі готують документи для оголошення тендеру

Тернопільська міська рада погодила придбання за кредитні гроші орієнтовно 8-9 нових автобусів для комунального підприємства «Міськавтотранс». Гроші на транспорт, а саме 33 млн грн, планують взяти в державного банку за кредитною програмою «Державний кредит 5-7-9%». Рішення депутати ухвалили на сесії Тернопільської міської ради.

У відповідь на інформаційний запит ZAXID.NET керівник управління транспорту, інфраструктури та зв’язку Тернопільської міськради Олег Вітрук зазначив, що планують придбати до 9 одиниць транспорту.

«Заплановано придбати нові автобуси. Орієнтовно 8-9 одиниць, в залежності від результатів тендерної процедури», – йдеться у відповіді Олега Вітрука.

Наразі в управлінні транспорту, готують документи для проведення тендеру. Після того, як оберуть переможця, комунальне підприємство «Міськавтотранс» повинно з власних грошей перерахувати авансовий платіж за автобуси – не більше 30% вартості транспорту.

Також в управлінні оприлюднили вимоги до нових автобусів. Це мають бути автобуси марки «Атаман» або ж їх аналоги 2025 року випуску. Транспорт має бути низькопідлоговим, з кондиціонерами та пасажиромісткістю 50-70 осіб. В автобусі повинно бути одне місце для пасажира на колісному кріслі. Нові автобуси працюватимуть на маршрутах, які обслуговує комунальне підприємство «Міськавтотранс».