Суд засудив Аві М. до 18 місяців умовного позбавлення волі

Військовий суд у Швейцарії засудив 49-річного Аві М. до 18 місяців умовного позбавлення волі за службу в українській армії. Це перший подібний вирок у країні. Про це у четвер, 18 грудня, повідомив швейцарський мовник SRF.

Відомо, що 49-річний швейцарець Аві М. воював проти Росії у складі української армії як снайпер. Проте швейцарцям заборонено служити в іноземних арміях.

Раніше у своїх публічних заявах чоловік не приховував, що воює. Зокрема, у 2023 році у програмі Rundschau телеканалу SRF Аві М. розповідав про свою службу в українській армії. Тоді він зазначав, що усвідомлював ризик арешту у Швейцарії.

«Моя основна мотивація завжди була однакова: я не хочу більше пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо завдяки моїй роботі буде хоча б на одну вбиту дитину менше, це вже того варте», – казав чоловік в інтерв’ю.

Під час оголошення вироку суд зазначив, що сам обвинувачений фактично так підтвердив свою службу в Україні. Також доказами стали публікації в Instagram.

Прокурори наполягали на реальному ув’язненні чоловіка на шість місяців без умовного терміну, щоб запобігти його можливій участі в інших війнах за кордоном. Адвокати ж вимагали виправдання, через те, що не було прямих доказів участі Аві М. у бойових діях або перебування на фронті. Чоловік же на засідання суду не з’явився, адже він уже кілька років мешкає в Ізраїлі та має подвійне громадянство.

Зрештою суд засудив Аві М. до 18 місяців умовного позбавлення волі з випробувальним терміном на чотири роки. Вирок ще можна оскаржити в суді.

