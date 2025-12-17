Контррозвідник нібито намагався допомогти Україні у війні проти Росії

У Канаді заарештували офіцера військової контррозвідки за підозрою в передачі секретної інформації іноземній стороні. Військовий нібито вів переговори з представником України. Про це 16 грудня повідомила телерадіокомпанія CBC.ca з посиланням на джерела.

За даними видання, арешт головного ворент-офіцера Меттью Робара відбувся ще минулого тижня, а обвинувачення стосуються кількох епізодів передачі «спеціальної оперативної інформації» іноземній організації.

Уже в понеділок, 15 грудня, військовий суддя звільнив підозрюваного з-під варти під суворі обмеження. Його зобов’язали здати звичайний та спеціальний державні паспорти, а також заборонили контактувати з дипломатами та представниками іноземної держави.

Офіційно не повідомляється, якій саме країні Робар передавав секретні дані. Водночас неназвані джерела CBC.ca та The Globe and Mail стверджують, що контррозвідник намагався допомогти Україні у війні проти Росії.

За словами співрозмовників CBC.ca, у травні 2024 року канадський чиновник познайомив Меттью Робара з українським представником, після чого нібито розпочався діалог про те, яку підтримку канадці могли б надати в інформаційній сфері.

Контакти завершилися зустріччю між Робаром та українцем у вересні 2024 року в Литві.

Однак вже через місяць Робара відсторонили від виконання службових обов’язків, а в його підрозділі в Розвідувальному командуванні Збройних сил Канади розпочали внутрішнє розслідування.

Робар подав скаргу на дисциплінарне розслідування проти нього, яке закінчилося врученням догани.

24 жовтня 2025 року військова поліція затримала Робара без оголошення звинувачень на 24 години, але потім відпустила його на певних умовах. Його повторно затримали вже 10 грудня.

Під час судового засідання 15 грудня військовий прокурор та адвокат заявили, що ймовірні дії обвинуваченого не є настільки серйозними, як у справі про шпигунство десятирічної давнини, коли колишній офіцер військово-морської розвідки Джеффрі Делайл передав секретну інформацію Росії – за що був засуджений до 20 років тюрми.

Прокуратура також зазначила, що Робар не діяв з фінансових мотивів і не мав наміру завдати шкоди Канаді.

Меттью Робар – ветеран військової служби з 24-річним стажем. Він служить офіцером розвідки з 2007 року, а у контррозвідці – з 2019 року.