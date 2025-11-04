Агента іноземної спецслужби затримала Служба безпеки України

Агента, який намагався передати секретну технічну документацію на український літак іноземній спецслужбі, засудили до шести років ув’язнення. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора громадянина іноземної країни визнано винним у збиранні з метою передачі представникам іноземної організації технічної документації на один з вітчизняних літаків», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що іноземець в'їхав в Україну у 2022 році. У країні він перебував як агент іноземної розвідки. У 2024 році він налагодив контакт з інженером одного з державних підприємств і запропонував йому 1 млн доларів за технічну документацію на один із вітчизняних літаків.

Згодом інженер передав йому флешку з документами, які містили державну таємницю. Одразу після передачі флешки агента іноземної спецслужби затримала Служба безпеки України.

Суд визнав його винним та засудив до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці червня в Одесі співробітники Служби безпеки України затримали представника приватної компанії, який хотів за хабар отримати засекречену документацію з новітніми українськими авіаційними розробками.