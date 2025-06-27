Затриманому загрожує 8 років тюрми

В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали представника приватної компанії, який хотів за хабар отримати засекречену документацію з новітніми українськими авіаційними розробками. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, чоловік намагався підкупити інженера місцевого заводу, що здійснює дослідно-конструкторські роботи на замовлення міноборони. За гроші він намагався отримати технічну документацію та креслення розробок з модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.

Співробітники спецслужби затримали чоловіка під час передачі хабаря посадовцю оборонного підприємства. Затриманому оголосили підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років та конфіскація майна.

Наразі СБУ встановлює мотиви підозрюваного щодо отримання секретних документів у сфері ОПК України.

Нагадаємо, у травні СБУ затримала на Одещині російського шпигуна, який влаштувався до оборонного заводу, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.