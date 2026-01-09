Анні Скороход призначила заставу у розмірі чотирьох млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у четвер, 8 січня, дозволила зняти з народної депутатки Анни Скороход електронний браслет, їй призначили заставу у розмірі чотирьох млн грн. Про це повідомило «Суспільне».

У суді депутатка заявила, що вважає попередню ухвалу необґрунтованою та просила скасувати запобіжний захід. Скороход наголосила, що не збирається виїжджати з України і не зможе цього зробити без закордонного паспорта.

«Мене звинувачують що я підбурювала агента НАБУ і СБУ дати хабаря якого немає, представнику РНБО для внесення санкцій яких немає. Я ніколи грошей не вимагала і не давала хабарів. Якщо були гроші, вони мають десь бути. Виходить, що свідок якому дали гроші, їх вкрав, бо грошей немає. Слідство зробило фіктивну нарізку відео з використанням штучного інтелекту», – заявила вона.

Прокурор просив підняти заставу до понад 10 млн грн і відмовити в апеляційних скаргах захисників. Та адвокат Скороход заявив, що сума необґрунтована.

Захисники також відзначили, що електронний браслет заважає депутатці виконувати службові обовʼязки, працювати на прифронтових територіях, а також здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг. Сама Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що вона не може взути його через електронний браслет.

Апеляційна палата ВАКС частково прийняла клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслета та призначила заставу у розмірі чотирьох млн грн.

У чому підозрюють Анну Скороход

5 грудня НАБУ і САП повідомили про викриття у Києві організованої злочинної групи на чолі з народною депутаткою. Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї. Правоохоронці також опублікували відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар у 250 тис. доларів у підприємця. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

Скороход та її спільникам оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину). 6 грудня Анна Скороход заявила, що детективи НАБУ нібито сфабрикували фото з грошима, вилученими в неї, бо на фото не її квартира.

Її прізвище також фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход. Сама нардепка переконувала, що не відправляла запитів від імені фігурантів справи й не знала про них.

У вівторок, 9 грудня, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход.

14 грудня за Скороход внесли заставу в понад 3 млн грн.