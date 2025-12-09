Прокурор вимагав для народної депутатки понад 10,5 млн грн застави

У вівторок, 9 грудня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до народної депутатки від партії «За майбутнє» Анни Скороход. Політикиня є головною фігуранткою справи про підбурення підприємця до надання 250 тис. доларів хабаря за нібито застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, Скороход призначили понад 3 млн 28 тис. грн застави, а також на неї поклали низку процесуальних обовʼязків, зокрема носити електронний браслет.

Зазначається, що прокурор САП клопотав про обрання запобіжного заходу нардепці у вигляді понад 10,5 млн грн застави та накладання низки процесуальних обов’язків.

Своєю чергою адвокати Скороход заявили, що їхня підозрювана непричетна до злочину, підозра є необґрунтованою, а застава, яку просив прокурор, – непомірна. Захисники просили відмовити у клопотанні прокурора або застосувати особисте зобовʼязання чи зменшити суму застави.

До слова, 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід одному зі спільників Анни Скороход. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.

9 грудня суд застосував запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави до помічника народної депутатки Анни Скороход, який також фігурує у справі.

У чому підозрюють Анну Скороход

5 грудня НАБУ і САП повідомили про викриття у Києві організованої злочинної групи на чолі з народною депутаткою. Згодом народна депутатка від партії «За майбутнє» Анна Скороход підтвердила, що обшуки проводили саме в неї.

Правоохоронці також опублікували відео, на якому нардепка разом зі спільниками вимагає хабар у 250 тис. доларів у підприємця. Зловмисники обіцяли, що передадуть хабар членам Ради національної безпеки і оборони, а ті, своєю чергою, накладуть санкції на компанію конкурента.

Скороход та її спільникам оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 ККУ (хабарництво та підбурювання до вчинення злочину).

6 грудня Анна Скороход заявила, що детективи НАБУ нібито сфабрикували фото з грошима, вилученими в неї, бо на фото не її квартира.

Зауважимо, прізвище Скороход фігурувало у розслідуванні НАБУ та САП про корупцію в енергетиці (операція «Мідас»), зокрема фігуранти справи обговорювали написання депутатських запитів від імені Скороход.

Сама нардепка переконувала, що не відправляла запитів від імені фігурантів справи й не знала про них.