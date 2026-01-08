У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент із застосуванням газового балончика проти 15-річної мешканки Здолбунова, яка намагалася завадити мобілізації батька. У відомстві заявили, що призначили службову перевірку та нагадали чоловікам «про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь».

Розповідь потерпілої у середу, 7 січня, опублікували в телеграм-каналі «Рівне 1283». На відео дівчина змочує почервоніле обличчя мокрим рушником і розповідає, що намагалася зачинити двері під’їзду перед співробітниками ТЦК, поки її батько тікав у квартиру.

«Добре, що відбили тата. Один із них (працівників ТЦК, – ред.) запшикав мені балончиком в обличчя. У той момент я не могла бачити і нормально дихати…У мене досі руки трусяться… Але вони сказали, що ще приїдуть за нами», – розповіла дівчина.

На відео, яке зняли мешканці будинку навпроти, видно сам момент інциденту. Дівчина зачинила двері під’їзду і не пускала всередину одного з працівників ТЦК. Коли ж йому вдалося зайти всередину, то підбіг інший військовий, який розпилив неповнолітній в обличчя газовий балончик. На відео, яке зняли мешканці будинку навпроти, видно сам момент інциденту. Дівчина зачинила двері під’їзду і не пускала всередину одного з працівників ТЦК. Коли ж йому вдалося зайти всередину, то підбіг інший військовий, який розпилив неповнолітній в обличчя газовий балончик.

Ввечері 7 січня Рівненський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар, в якому повідомив, що за цим фактом призначили службову перевірку. За її результатами обіцяють ухвалити відповідні рішення, згідно з вимогами чинного законодавства.

«Учергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом», – додали у ТЦК.

На подію також відреагувало представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в Рівненській області. Там повідомили, що скерували лист до відділу Військової служби правопорядку з вимогою:

провести службову перевірку обставин застосування спецзасобів щодо неповнолітньої;

надати правову оцінку діям посадових осіб з урахуванням норм національного та міжнародного законодавства;

у разі встановлення порушень – вжити заходів дисциплінарного та іншого передбаченого законом реагування.

Нагадаємо, 25 грудня працівники ТЦК застосували газовий балончик проти жінки, яка тримала на руках дитину. Потерпіла стала учасницею сутички, яка сталася на зупинці громадського транспорту в Рівному.