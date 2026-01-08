За зміненим розкладом поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські потяги

У четвер, 8 січня, «Укрзалізниця» після оновлення всіх графіків відкрила продаж квитків на 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських. Про це повідомили на сторінці компанії.

«Наші графісти в абсолютно рекордні строки – за 7 днів – зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців. У результаті цих змін “Укрзалізниця” зможе повернутися до вже звичних для українців – і дуже мотивуючих для наших європейських колег – 91% вчасних прибуттів», – заявив голова правління Олександр Перцовський.

У компанії повідомили, що за зміненим розкладом з 22 січня поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміські потяги. Це дозволить національному перевізнику зробити необхідні безпекові коригування та нівелювати затримки на враженій росіянами фастівській ділянці.

Квитки надходитимуть у продаж поступово. Близько 70% внутрішніх рейсів вже доступні в застосунку з 08:00, усі міжнародні – з 09:00, а решту квитків додадуть до кінця 8 січня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» 4 січня призупиняла продаж квитків на деякі рейси через коригування графіків.