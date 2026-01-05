Загалом усі ці поїздки склали 38 млн км

За перший місяць роботи програми безплатних поїздок «Укрзалізницею» українці отримали 80 тис. квитків. Про це повідомив у понеділок, 5 січня, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Програма стартувала 3 грудня 2025 року. За цей час користувачі змогли отримати 80 тис. квитків. Загалом усі ці поїздки склали 38 млн км. Зазначається, що загалом у програмі зареєструвалися 500 тис. українців.

Під час першого етапу програми можливість безоплатного проїзду діє на поїзди, які курсують до та з прифронтових регіонів. Найпопулярнішими маршрутами стали:

№101/102 Херсон — Барвінкове;

№52/51 Одеса — Запоріжжя;

№143/144 Суми — Рахів;

№88 Запоріжжя — Ковель.

«Важливо, що програма реалізується без залучення додаткових бюджетних коштів. “3000 км Україною” поєднує соціальну складову з ефективним управлінням пасажиропотоками: стимулює поїздки в менш завантажені дні та години, знижує пікове навантаження. Надалі плануємо масштабування: у позапікові періоди “Укрзалізниця” пропонуватиме до 250 тисяч місць на місяць», – повідомив Кулеба.

Міністр стверджує, що програма підтримує мешканців прифронтових регіонів, зменшує пікові навантаження та стабілізує роботу залізниці.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав, на які поїзди можна отримати безкоштовні квитки. Із повним списком можна ознайомитися за посиланням.