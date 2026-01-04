Зруйнований вокзал у Фастові

В «Укрзалізниці» відкорегують розкладу руху деяких поїздів через ускладнення на залізничній ділянці у районі Фастова, яка постраждала від російського обстрілу. На цей час призупинили продаж квитків на низку рейсів. Про це у неділю, 4 січня, повідомили на сторінці компанії.

«В результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування, ми вносимо необхідні корективи до графіка руху поїздів», – йдеться в повідомленні.

Нові розклади будуть готові до кінця 7 січня, а отже продаж відкриється зранку 8 січня:

внутрішні рейси – з 08:00,

міжнародні рейси – з 09:00.

За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

«До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на фастівській ділянці», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Тоді росіяни під час атаки зруйнували вокзал у Фастові.