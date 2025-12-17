За словами Заярної, вона не знала про діяльність знайомого

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону призначив 12 років позбавлення волі та штраф у розмірі 500 тис. рублів (близько 6,3 тис. доларів) вчительці з окупованої Амвросіївки Донецької області, яка надала притулок українському військовому. Про це повідомила «Медіазона» у вівторок, 16 грудня.

Російський суд визнав 65-річну Валентину Заярну винною в участі у терористичній організації, замаху на зберігання вибухівки та підготовці теракту через те, що у 2022 році вона дала прихисток українському бійцю Денису Сторожуку.



За версією російських слідчих, Заярна разом зі Сторожуком нібито стежили за депутатом так званої «ДНР» Ярославом Анікою та планували підірвати його автомобіль. Слідчі стверджують, що жінка за дорученням військового забрала посилку з вибухівкою.

Сама ж Валентина Заярна розповідала, що познайомилася з прикордонником Сторожуком ще у 2020 році, і знала його під вигаданим ім’ям Діма. Улітку 2022 року вчителька прихистила у себе знайомого, який розповів, що його будинок згорів під час боїв за Маріуполь. Сторожук прожив у Заярної майже рік, однак не розповідав про участь у бойових діях.

Видання зазначає, що 37-річний Денис Сторожук – підполковник прикордонної служби України, керівник оперативно-розшукового відділу у Маріуполі. У травні 2022 року він не здався в полон разом з іншими військовими «Азовсталі», а зумів переховуватися на окупованій території. У 2023 році його затримали співробітники ФСБ і помістили до СІЗО в Донецьку, а у вересні 2024 року він повернувся до України в межах обміну полоненими.

Після повернення в Україну Сторожук дав інтерв’ю, де розповів, що, ховаючись у Заярної, збирав дані про російські військові об’єкти й передавав їх українській розвідці для подальшого ураження.

За словами Валентини Заярної, вона не мала уявлення, чим весь цей час займався Сторожук, і прикордонник це підтвердив. Російський суд також заочно засудив Дениса Сторожука до 22 років суворого режиму.