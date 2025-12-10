У Росії суд виніс вирок військовослужбовцю 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Валерію Єремєєву, звинувативши його у нібито вбивстві цивільного за проросійські погляди. Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Маріупольській міській раді

Росіяни заявили про засудження сержанта матеріального забезпечення «Азову» Валерія Єремєєва. Окупанти стверджують, що 26 березня 2022 року він нібито розстріляв цивільного «припускаючи, що той мав проросійські погляди». Суд присудив військовому 22 роки ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Фото слідчого комітету РФ, засуджений Валерій Єремєєв

У Маріупольській міській раді наголошують, що жодної незалежної експертизи не було проведено, як і не було участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення.

«Усі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинуватити їх у руйнації міста, спотворивши реальність», – додають у дописі.

Нагадаємо, у жовтні російський Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону засудив до майже 20 років позбавлення волі 32-річного бійця бригади «Азов» Нацгвардії України Віталія Костюченка.