Російський Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону засудив до майже 20 років позбавлення волі 32-річного бійця бригади «Азов» Нацгвардії України Віталія Костюченка. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомило російське видання «Медиазона».

Псевдосуд визнав українського захисника винним за двома статтями кримінального кодексу Росії: участь у терористичній організації та навчання терористичної діяльності. Віталія Костюченка засудили до 18 років позбавлення волі. Він відбуватиме так зване покарання у колонії суворого режиму.

Зауважимо, що відповідно до інформації опублікованій на сайті Міністерства внутрішніх справ України, Віталії Костюченко 1993 року народження вважається зниклим безвісти з 2022 року. Вказується також місце його зникнення – Донецька область.

Інформація про розшук Віталія Костюченка на сайті МВС України

Нагадаємо, 1 липня 2025 року стало відомо, що суд у Ростові-на-Дону засудив полоненого військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва до 20 років колонії суворого режиму.