Полоненого військового незаконно засудили за нібито терористичну діяльність

Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 18 років колонії суворого режиму українського військовополоненого з бригади «Азов» Дмитра Ремеза. Про це повідомив російський ресурс «Медіазона» у середу, 1 жовтня.

33-річний уродженець Запоріжжя Дмитро Ремез працював поліцейським до 2017 року. Згодом він долучився до батальйону Нацгвардії «Азов», яку Росія вважає терористичною.

Росіяни звинуватили його в участі в терористичній організації та в навчаннях з метою здійснювати терористичну діяльність. Дмитру Ремезу незаконно призначили 18 років колонії суворого режиму.

Коли саме військовослужбовець потрапив у полон, невідомо. У травні 2025 року росіяни внесли його до списку «терористів та екстремістів» Росінфомоніторингу.

Нагадаємо, у липні російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років колонії суворого режиму полоненого військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва, який потрапив у полон у 2022 році разом з іншими захисниками «Азовсталі» в Маріуполі. Як і Ремеза, його звинуватили нібито в участі в терористичному угрупованні та навчанням в цілях тероризму. Сам Дмитро Шанаєв провини не визнав та наголосив, що не брав участі у бойових діях та жодного разу не застосовував зброю, оскільки займався кадровим складом у своїй роті.