Львівський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є обласним комунальним підприємством

У четвер, 18 грудня, під час засідання сесії Львівської міськради мер Андрій Садовий заявив, що до нього зверталися мешканці зі скаргами на роботу швидкої допомоги. А саме, йдеться про негласні вказівки в обласному центрі екстреної медичної допомоги не доставляти пацієнтів до міських лікарень Першого медоб’єднання, а лише до обласних лікарень. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф назвав такі скарги пацієнтів безпідставними.

За словами Андрія Садового, львів’яни скаржаться, що існує «негласна команда» не возити хворих до лікарень Першого ТМО, а лише до обласних лікарень.

«Є дуже недобрі сигнали. До мене зверталися мешканці. Людині стало погано вдома, викликають швидку. Такий самий випадок був, коли дитині стало погано, викликають швидку. Коли запитали, куди везете ­– у лікарню святого Миколая чи в ТМО №1, отримали відповідь: “Ні-ні. Нам заборонено, ми маємо везти тільки в “Охматдит” і в обласну лікарню”. Тобто, є якась негласна команда швидким по місту Львову не завозити хворих у ТМО №1. Везуть в обласну лікарню і люди потім просять, щоб їх перевозили», – cказав мер.

Андрій Садовий доручив заступниці Ірині Кулинич та голові депутатської комісії охорони здоров’я та соціального захисту Валерію Веремчуку перевірити скарги мешканців.

«Я не розумію, як таке може бути? Що це за такий підхід? Можливо, ця інформація потребує додаткового аналізу», – зазначив мер.

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зреагував на заяву мера Львова, запевнивши, що госпіталізація здійснюється за показами в найближчу лікарню.

«Відповідно до законодавства та офіційних нормативних документів – госпіталізація пацієнтів бригадами ЕМД здійснюється за медичними показами, за екстериторіальним принципом, в найближчу лікарню, що може надати відповідну допомогу, без привʼязки до побажань пацієнтів, їх родичів чи політиків», – йдеться в повідомленні обласного центру екстреної допомоги.

Центр оприлюднив статистику госпіталізацій за грудень у лікарні на території Львівської громади (загалом 1955 пацієнтів):

ТМО 1 (вул. Миколайчука, лікарня святого Пантелеймона) – 829 (42%),

ТМО 1 (вул. Навроцького, лікарня святого Луки) – 465 (24%),

Обласний госпіталь ветеранів (Винники) – 304 (16%),

Університетська лікарня (колишня Львівська обласна клінічна лікарня) – 357 (18%).

Також обласний центр екстреної медицини звернув увагу на велику кількість непрофільних викликів від мешканців Львівської громади.

«Насторожує факт, що вже третій місяць ми відмічаємо значний ріст кількості дзвінків на лінію «103» від пацієнтів з території Львівської громади (до 10-15%) зі зверненнями щодо артеріальної гіпертензії та підвищення температури. Ці звернення – основна робота і завдання закладів первинної медичної допомоги ЛМР і непрофільна робота для аварійно-рятувальної служби ЕМД», – додали в ЛОЦЕМД.

Зазначимо, Перше ТМО у Львові було офіційно зареєстроване у 2021 році. На сьогодні воно об'єднує кілька ключових медичних закладів, серед яких лікарня святого Пантелеймона, лікарня святого Луки, лікарня святої Анни та дитяча лікарня святого Миколая, а також Національний реабілітаційний центр UNBROKEN та низка поліклінік.

Якщо ви маєте інформацію про конкретні випадки, які стосуються проблеми доправлення пацієнтів до лікарень, її можна повідомляти на редакційну пошту ZAXID.NET: info@zaxid.net