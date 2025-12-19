На Львівщині водій Toyota Land Cruiser на смерть збив 31-річного пішохода
До теми
Смертельна аварія сталася увечері у селі Борщовичі
У четвер, 18 грудня, поблизу Нового Яричева на Львівщині 43-річний водій позашляховика Toyota Land Cruiser на смерть збив 31-річного пішохода.
За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна ДТП сталася близько 19:30 у селі Борщовичі Новояричівської громади. 43-річний мешканець Рівного на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado здійснив наїзд на 31-річного пішохода, мешканця Борщович. Постраждалий загинув на місці.
Обставини аварії встановлюють поліцейські.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter