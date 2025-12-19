фото умовне

Смертельна аварія сталася увечері у селі Борщовичі

У четвер, 18 грудня, поблизу Нового Яричева на Львівщині 43-річний водій позашляховика Toyota Land Cruiser на смерть збив 31-річного пішохода. За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна ДТП сталася близько 19:30 у селі Борщовичі Новояричівської громади. 43-річний мешканець Рівного на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado здійснив наїзд на 31-річного пішохода, мешканця Борщович. Постраждалий загинув на місці. Обставини аварії встановлюють поліцейські.

