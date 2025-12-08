Смертельна автотроща сталася на трасі Львів-Самбір

У понеділок, 8 грудня, у селі Луки Самбірського району на Львівщині сталася смертельна лобова ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля. Унаслідок ДТП загинули двоє людей.

За інформацією ZAXID.NET від очевидців, на трасі Львів – Самбір зіткнулися легковик та військова вантажівка – цистерна. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що в результаті ДТП двоє людей загинули на місці. Інші учасники аварії медичної допомоги не потребували.

Лобова ДТП у селі Луки (фото очевидців)

На місці працюють правоохоронці. Подробиці обіцяють повідомити згодом.