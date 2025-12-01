Медики намагалися реанімувати перехожого, однак безуспішно

У понеділок, 1 грудня, на вул. Княгині Ольги поблизу перехрестя з вул. Трускавецькою у Львові 55-річному перехожому військокослужбовцю раптово стало погано. Він помер від зупинки серця прямо на вулиці.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики отримали виклик на вул. Княгині Ольги. У 55-річного перехожого діагностували зупинку серця, стійку асистолію (повне припинення серцевої діяльності).

Медики проводили серцево-легеневу реанімацію, яка не дала результату. Чоловік помер.