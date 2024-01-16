Тіло військовослужбовця лежало на сходах до підвалу будинку

У неділю, 14 січня, на вул. Роксоляни у Львові перехожі виявили мертвим чоловіка у військовій формі. Загиблим виявився 44-річний військовослужбовець, причину його смерті встановлюють правоохоронці.

Мертвого чоловіка знайшли мешканці на вул. Роксоляни, 29, що у мікрорайоні Левандівка. Тіло лежало на сходах до підвалу. На місце події викликали правоохоронців.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, поліцейські встановили особу загиблого. Це 44-річний мешканець Сколівщини. За попередніми даними, на його тілі не виявили видимих ознак насильницької смерті. Тіло скерували на експертизу, яка і встановить причину смерті.

За даними ZAXID.NET, загиблим виявився військовослужбовець однієї з військових частин.