Непритомного військового знайшли поблизу під'їзду будинку на вул. Івана Павла ІІ, він помер

В Івано-Франківську на вулиці знайшли непритомного 27-річного військовослужбовця. Незважаючи на реанімаційні заходи медиків, він помер. За цим фактом поліція розпочала розслідування.

Як повідомили у вівторок, 7 листопада, в поліції Івано-Франківської області, непритомного військовослужбовця днями знайшли перехожі на вул. Івана Павла ІІ. Він лежав на вулиці поблизу під’їзду будинку.

«На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група та швидка допомога. 27-річному чоловіку медики упродовж години проводили реанімаційні заходи. Утім врятувати його не вдалося. Військовослужбовець помер на місці», – йдеться в повідомленні поліції. У поліції уточнили ZAXID.NET, що згаданий трагічний випадок стався 2 листопада.

Правоохоронці провели огляд місця події, опитали родичів та свідків, які повідомили, що чоловік рухався до під’їзду будинку та раптово впав.

За фактом смерті військовослужбовця поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Призначено судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті. Попередньо, за даними судово-медичного розтину, причиною раптової смерті є гостра коронарна недостатність, раптова коронарна смерть. Розслідування триває.