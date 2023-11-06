У 128 гірсько-штурмовій бригаді підтвердили смерть 19 військових

У 128 гірсько-штурмовій бригаді Закарпаття підтвердили смерть 19 військових внаслідок ракетного удару військ Росії на Запоріжжі 3 листопада. Відповідний пост опублікували у понеділок, 6 листопада, на офіційній сторінці бригади.

«Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформація про атаку росіян по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади з’явилася 4 листопада у соцмережах, де вказувалось, що удару нібито завдали під час урочистого шикування для нагородження бійців на Запоріжжі. Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили 3 листопада по особовому складу бригади ракетою «Іскандер-М», внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці.

У вечірньому зверненні у неділю, 5 листопада, президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по скупченню військових 128 гірсько-штурмової бригади Закарпаття. За його словами, за фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. За якою статею Кримінального Кодексу було відкрито провадження, Володимир Зеленський не уточнив.