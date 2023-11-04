Російські 0купанти завдали удару по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Інформація про це спершу зʼявилась удень 4 листопада у соцмережах, де вказувалось, що удару нібито було завдано під час урочистого шикування для нагородження бійців. Зокрема, про це написав блогер і волонтер Сергій Стерненко.

Згодом Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив факт влучання, не уточняючи деталей щодо причини зібранння військовослужбовців. За даними СтратКому, росіяни ще 3 листопада вдарили по особовому складу 128 бригади ракетою «Іскандер-М». Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, також поранення різного ступеня важкості зазнали й місцеві жителі. Зараз триває з’ясування обставин.

Міністр оборони Рустем Умєров також підтвердив факт ракетного удару, додавши, що доручив інспекції Міноборони «провести повну перевірку за фактом трагедії».

За інформацією джерела «Української правди» в МВС, трагедія сталася близько 10:00, 3 листопада. Росіяни вдарили по місцю, де військові нібито зібрались для нагородження з нагоди Дня ракетних військ та артилерії. Як зазначає джерело, загинуло понад 20 військовослужбовців.

Увечері, 5 листопада, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита попросив місцевих мешканців «утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів».

«Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів», – написав Микита у Facebook.

Керівництво 128 бригади наразі коментарів не давало.