У суботу, 4 листопада, українські військові завдали удару по суднобудівному заводу «Залив» у Криму. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

«Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу “Залив” у тимчасово окупованій Керчі», – йдеться в повідомленні.

Вибухи в Керчі пролунали під вечір 4 листопада. Окупаційна влада Криму заявляла, що російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу. Також димовою завісою загарбники закрили Кримський міст.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам тактичної авіації за успішні удари крилатими ракетами по заводу «Залив». У своєму повідомленні він натякнув, що удару було завдано ракетами SCALP і додав, що під удар міг потрапити один з російських кораблів.

Після цього російське міноборони визнало факт удару по заводу, заявило про нібито збиття 13 з 15 ракет і підтвердило влучання по «кораблю, який був на території заводу».

Низка місцевих Telegram-каналів, пишуть, що на заводі було влучання в малий ракетний корабель проекту 22800 «Каракурт», що будується.

Вибухи в Керчі пролунали під вечір 4 листопада (мапа Deepstate)

Завод «Залив» – одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Завод відомий як будівельник військових фрегатів.