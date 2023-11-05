Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих на Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по скупченню військових 128 гірсько-штурмової бригади Закарпаття, яку здійснили російські окупанти 3 листопада. У вечірньому зверненні у неділю, 5 листопада, Зеленський повідомив, що триває розслідування, яке має дати рідним загиблих «чесні відповіді» щодо трагедії.

«Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент додав, що за фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування. За якою статею Кримінального Кодексу було відкрито провадження, Володимир Зеленський не уточнив.

«Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними», – сказав Володимир Зеленський.

«Коли ми проходимо такі тижні, такі як цей, сповнені болю та непростих дискусій, важливо, щоб люди розуміли: те, що в них на серці, бачать, і зміни, які потрібні, будуть зроблені. Це стосується багатьох речей, від недбалості, яка буває, до радянщини та жахливої бюрократії, які не дають Україні, не дають багатьом у наших силах оборони реалізувати свій потенціал правильно – ефективно», – підкреслив президент.

Нагадаємо, інформація про атаку російських окупантів по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади з’явилася 4 листопада у соцмережах, де вказувалось, що удару нібито було завдано під час урочистого шикування для нагородження бійців на Запоріжжі. Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили 3 листопада по особовому складі бригади ракетою «Іскандер-М», внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці.

Офіційної інформації щодо того, скільки військових загинуло та постраждало, наразі немає. Водночас джерело «Української правди» в МВС повідомило, що загинуло понад 20 військовослужбовців. 5 листопада нардеп та колишній голова Михайло Волинець заявив, що внаслідок російської атаки загинуло 28 українських захисників, що 53 отримали поранення.

Через трагедію на Закарпатті оголосили триденну жалобу за своїми військовослужбовцями. Жалоба триватиме з 6 по 9 листопада.