У військового залишилося двоє малолітніх дітей

Під час навчань раптово помер солдат з Буковини Микола Іонуца. Відомо, що військовий проходив підготовку за своєю спеціальністю, у нього раптово перестало битися серце. Разом з тим детальних обставин смерті солдата наразі не повідомляють. У військового залишилося двоє маленьких дітей.

Про смерть військового ввечері у вівторок, 21 березня, повідомив голова Глибоцької селищної ради Григорій Ванзуряк на своїй сторінці у Facebook. Обставини загибелі голова громади не уточнив, зазначивши лише, що у військового раптово зупинилося серце. Солдат мав бойовий досвід і брав участь в АТО.

«З глибоким сумом сповіщаємо, що під час проходження підготовки за своєю спеціальністю раптово перестало битися серце нашого Героя, жителя села Черепківці, старшого навідника, солдата військової частини А472бь – Іонуци Миколи Профіровича», – зазначив голова громади.

Відомо, що Микола Іонуца був учасником АТО і знову пішов до війська, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. У військового залишилося двоє малолітніх дітей.