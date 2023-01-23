Боєприпас здетонував у квартирі багатоповерхівки на восьмому поверсі

У Хмельницькому внаслідок вибуху гранати в квартирі багатоповерхівки загинули двоє людей. 24-річний постраждалий чоловік загинув на місці, а 51-річна жінка померла під час надання медичної допомоги. Звідки вони взяли гранату та чому припас здетонував, з'ясовує поліція.

Інцидент стався у понеділок, 23 січня, близько 11:00 години в одній із квартир багатоповерхівки по Львівському шопе. Від свідків на лінію 102 надійшло повідомлення, що за вказаною адресою на восьмому поверсі стався вибух.

У приміщенні правоохоронці виявили тіло чоловіка та жінку у вкрай важкому стані. Вона померла під час надання медичної допомоги.

«Загиблими виявились 24-річний уродженець Шепетівського району та 51-річна місцева жителька. Вони разом працювали на одному із підприємств Хмельницького», – повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.

Під час огляду квартири поліцейські вибухотехніки виявили осколки гранати, ймовірно – РГД-5. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події. Зокрема, з’ясовують, де загиблий взяв боєприпас та чому граната здетонувала.