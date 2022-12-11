Через вибухову хвилю в квартирі понищені вікна та двері

У Нововолинську внаслідок вибуху одразу двох туристичних газових балонів постраждали двоє людей. Жінка, яка перебувала у квартирі, отримала незначні опіки. Натомість чоловіка, який саме підходив до квартири, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови. Що саме стало причиною підриву туристичного газового балона, рятувальники наразі не повідомляють. Однак зазначається, що вибух стався через порушення правил безпеки.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, інцидент стався близько 16:00 у суботу, 10 грудня. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що у п'ятиповерхівці Шахтарського мікрорайону у Нововолинську стався вибух.

На місце виїхали надзвичайники, швидка та аварійна газова служба. З'ясувалось, що вибух стався у квартирі на п'ятому поверсі. Там вибухнув туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший. На момент нещасного випадку в квартирі перебувала жінка з двома дітьми.

«Жінка отримала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Натомість чоловіка, який саме підходив до дверей помешкання, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови й звернувся до Нововолинської центральної міської лікарні, після наданої допомоги від госпіталізації відмовився», – повідомляють про стан потерпілих рятувальники.

Вибуховою хвилею пошкоджені вікна й двері у квартирі, а також двері в сусідньому помешканні. У результаті виникла пожежа, що охопила домашні речі, стелю й стіни. О 16:36 рятувальники локалізували горіння, о 16:56 – ліквідували.

За попередньою інформацією, газовий балон вибухнув через «порушення правил безпеки», однак більш конкретну причину наразі рятувальники не повідомляють.