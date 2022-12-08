У квартирі суттєво понищене майно: меблі, двоє вікон та двері

У одній з квартир в спальному мікрорайоні Луцька вибухнула туристична газова плита. Імовірно, вибух стався через те, що 92-річна жінка поставила пристрій на поверхню електричної плити. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас у квартирі суттєво пошкоджене майно.

Інцитдент стався близько 17:30 у одній квартир на проспекті Молоді у Луцьку. До рятувальників надійшло повідомлення від сусідів, що на другому поверсі будинку, ймовірно, вибухнула туристична газова плита.

«Спеціальним інструментом рятувальники відчинили двері, вжили заходів для ліквідаціі наслідків вибуху та недопущення пожежі. В квартирі перебувала жінка 1930 року народження, рятувальники опитали пенсіонерку на предмет необхідності допомоги», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка не травмувалась і медичної допомоги не потребувала. Водночас постраждало майно у квартирі, зокрема, два вікна, двері та інші меблі. Займання внаслідок вибуху не сталось.

За попередньою інформацією, імовірною причиною вибуху стало те, що туристичну газову плиту поставили на поверхню електричної плити.