Внаслідок вибуху частково була пошкоджена покрівля, облицювання внутрішніх стін, а також вибило вікно

У селі Соборне неподалік Тернополя в житловому будинку стався вибух газу. Внаслідок інциденту постраждав 60-річний мешканець будинку, його забрали в лікарню. Наразі невідомо, що саме спричинило витік газу, це з'ясовують спеціалісти.

Інцидент стався близько 07:30 у неділю, 20 листопада. До рятувальників надійшло повідомлення про вибух газу в одноповерховому приватному житловому будинку на вулиці Тараса Шевченка в селі Соборне Байковецької громади.

Відомо, що внаслідок вибуху травмувався 60-річний мешканець будинку. Йому вдалось самостійно вийти з помешкання. Чоловіка госпіталізували в Тернопільську міську лікарню. Про його стан наразі нічого не відомо.

«Вибухом пошкоджено 10 м2 шиферного покриття, облицювання внутрішніх стін на площі 10 м2, вибите одне вікно. З метою недопущення пожежі на місце події залучався черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, через що стався нещасний випадок. Причину витоку газу встановлюють спеціалісти.