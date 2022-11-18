На Закарпатті 6-річна дівчинка потрапила до реанімації через сильні опіки тіла: на дитині через необережне поводження з вогнем загорівся одяг. Внаслідок інциденту дівчинка отримала сильні травми, у неї 30% опіків тіла. Дитина перебуває у реанімації. Як саме дівчинка отримала опіки наразі не повідомляється. У поліції ZAXID.NET зазначили, що на батьків склали протокол за неналежний догляд за донькою.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Закарпаття, інцидент стався ще ввечері у середу, 16 листопада. Заяву про випадок у селі Підвиноградів рятувальники отримали у четвер, 17 листопада, о 10:45.

Наразі відомо, що опіки дитина отримала через необережне поводження з вогнем вдома. «Внаслідок загорання дитина отримала термічні опіки II ступеня групи А, Б – 30 % тіла. Потерпіла знаходиться у реанімаційному відділенні Виноградівської районної лікарні. Підрозділи ДСНС не залучались», – зазначили у прес-службі ДСНС.

У поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що до правоохоронців також надходила заява про травмовану дівчинку в селі Підвиноградів. На батьків дитини поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП, тобто невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає від 850 до 1700 грн штрафу.