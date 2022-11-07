До пацієнта «швидка» їхала 16 км по бездоріжжю

26-річний мешканець Закарпаття отримав опіки та переломи пальців внаслідок вибуху газового балону. Відомо, що чоловік хотів самотужки замінити балон, однак відбувся вибух, виникла сильна пожежа. Із палаючого будинку потерпілого винесли сусіди. Далі медики надали йому першу допомогу та доставили до лікарні.

Як повідомили у Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, інцидент стався у гірському селі Водиця на Рахівщині в понеділок, 7 листопада. Виклик про травму від вибуху газу медики отримали о 10:42. Лікарям довелося їхати 16 кілометрів по бездоріжжю, щоб дістатися до травмованого чоловіка.

Потерпілого із палаючого будинку винесли сусіди. Він був при свідомості, але, за словами медиків, у шоковому стані. 26-річний чоловік розповів медикам, що самотужки намагався замінити газовий балон. У момент відкручування вентиля і стався вибух.

«Окрім опіків обличчя та рук, вибухом понівечило кисть лівої руки – відкриті переломи пальців та зап’ястя. Фельдшер зупинив кровотечу, підключив інфузійно розчини, знеболив пацієнта та обробив ушкоджені ділянки тіла. Коли стан чоловіка було стабілізовано, автівкою "швидкої" його доставили до Рахівської районної лікарні», – йдеться у повідомленні медиків.

За словами заступника директора з контролю якості надання медичної допомоги Рахівської райлікарні Віталій Буришин, пацієнта вже прооперували та у задовільному стані перевели до травматологічного відділення. Зараз його стан стабільний.