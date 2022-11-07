Постраждалу жінку, яка була без свідомості, передали медикам

У Хмельницькому жінка впала з висоти четвертого поверху в ліфтову шахту. На місце викликали рятувальників, вони відкрили двері ліфта на першому поверсі, дістали звідти потерпілу та передали медикам. У якому вона стані, наразі невідомо.

Нещасний випадок стався близько 13:45 у неділю, 6 листопада, повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини. До рятувальників надійшло повідомлення, що у будинку на вулиці Лікарняній у Хмельницькому жінка з висоти четвертого поверху впала у ліфтову шахту.

«Оцінивши обстановку, рятувальники відкрили двері ліфта на першому поверсі, де перебувала без свідомості травмована жінка. Фахівці ДСНС, розуміючи, що під час падіння з висоти у постраждалої міг травмуватися хребет, діяли максимально обережно», – йдеться у повідомленні.

Під наглядом медиків надзвичайники дістали жінку з ліфтової шахти та транспортували до автомобіля швидкої. В якому стані потерпіла, наразі невідомо. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.