Обвалились бетонні плити закинутої будівлі у Любомлі

У Любомлі внаслідок обвалу закинутої будівлі загинув 9-річний хлопчик. Відомо, що у момент обвалу він разом з іншими дітьми грався у недіючому приміщенні. Наразі рятувальники повідомляють про одного загиблого, інформації щодо інших постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Волині, нещасний випадок стався близько 17:00 у п'ятницю, 28 жовтня, в Любомлі.

«На місце події прибули рятувальники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля. На місці події працювали десятеро рятувальників. О 17:07 вони віднайшли під завалами тіло дитини», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що хлопчик 2013 року народження, мешкав у Любомлі. Чи були інші постраждалі, наразі невідомо. Деталі нещасного випадку з'ясовують правоохоронці.