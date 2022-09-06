Після падіння з човна біля Шацька втопився 24-річний рибалка
Медики намагались реанімувати чоловіка, але безрезультатно
У озері Пулемецьке неподалік Шацька втопився 24-річний рибалка. Відомо, що він рибалив у човні, але в якийсь момент випав за борт. Реанімувати чоловіка не вдалось, він загинув.
Як повідомила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, нещасний випадок стався ще 2 вересня. До поліції надійшло повідомлення від медика, що на озері Пулемецьке втопився чоловік.
Відомо, що він рибалив у човні. Чи був з ним ще хтось, наразі невідомо. В якийсь момент 24-річний чоловік випав у воду і втонув. Його намагались реанімувати медики швидкої, але безрезультатно. Про загиблого відомо, що він мешкав у Шацьку.
Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».
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