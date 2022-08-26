У селі Камінь-Каширської громади чоловік врятував півторарічного хлопчика, який тонув у водоймі. Дитина пішла туди без відома дорослих, скориставшись тим, що ворота до будинку були незачинені. Відомо, що на момент реанімування хлопчик вже не рухався, але його вдалось врятувати.

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 26 серпня, після повідомлення прес-служби ДСНС Волині. Мешканець села Камінь-Каширської громади проїжджав повз місцеву водойму і помітив, як за течією пливе дитина. Він кинувся на допомогу, витягнув із води хлопчика, який уже не рухався, і розпочав реанімувати. Через трохи дитина почала подавати ознаки життя і самостійно дихати.

«Батьки дитини кажуть, що залишили незамкнутими ворота і не помітили, коли хлопчик пішов на водойму. Закликаємо громадян пильнувати за дітьми і не залишати їх без нагляду», – йдеться у повідомленні.